Moedas avança com criação do departamento anti-corrupção

A Câmara de Lisboa vai mesmo avançar com a criação de um departamento específico para tratar as questões da transparência e do combate à corrupção. A proposta, subscrita pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e pela vereadora do Urbanismo e da Transparência e Combate à Corrupção, Joana Castro Almeida, será discutida na reunião de câmara desta quarta-feira.