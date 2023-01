Câmaras gastam mais do que Governo na Jornada Mundial da Juventude, Igreja não revela valores

Juntos, os municípios de Lisboa e Loures vão investir mais na Jornada Mundial da Juventude do que o Governo. O coordenador do grupo de missão do Executivo diz não conhecer o projecto do altar-palco.

A Igreja Católica continua sem revelar quanto vai gastar na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas comprometeu-se a divulgar "os custos e os investimentos deste acontecimento inédito" no país. E, do lado do Governo, mantém-se o investimento previsto de 36,5 milhões, o que significa que pouco mais vai despender do que a Câmara de Lisboa no evento. Se juntarmos o investimento previsto pela Câmara de Loures, o valor que os municípios vão gastar ultrapassa o do Governo.