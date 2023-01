Ver o balão de Florian Zeller a esvaziar-se

Entusiasmado com o sucesso de O Pai, Florian Zeller avança para O Filho, igualmente baseado numa peça teatral da sua autoria, e adaptada em parceria com o experimentadíssimo Christopher Hampton. Mas já não há truques nem bengalas, não há o retrato da degenerescência cognitiva que estava no centro de O Pai, não há um actor como Anthony Hopkins para ocupar o centro do filme (Hopkins volta, é certo, mas numa pequena participação), e tudo o que há é esse estereótipo do “drama burguês” que é a história de uma família abastada às voltas com um filho adolescente problemático. Sem os truques e as bengalas que mascaravam (mal) a debilidade de Zeller em O Pai, fica agora tudo à vista.