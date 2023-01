Chega contraria Constitucional e não vai mudar estatutos na convenção

O Chega vai perder, na convenção deste fim-de-semana em Santarém, os dois cargos de secretário-geral e a polémica comissão de ética que tem aplicado sanções aos militantes, e passará a reger-se pelos estatutos de 2019, quando ainda nem sequer tinha deputados eleitos. Ao contrário do que André Ventura chegou a anunciar em Novembro, esta reunião magna não servirá para alterar os estatutos do partido como o Tribunal Constitucional (TC) já ordenou por duas vezes, mas será, unicamente, um conclave de natureza electiva, porque o partido se quer concentrar na “estabilidade” para o próximo ciclo eleitoral, argumenta o líder do Chega.