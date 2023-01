Relógio do Apocalipse está a 90 segundos do fim, o mais perto que alguma vez já esteve

O Relógio do Apocalipse está a 90 segundos da meia-noite, o que é o mais perto do que alguma vez esteve do fim, anunciaram esta terça-feira especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists numa conferência de imprensa online. Este relógio foi criado por especialistas de diferentes áreas para se avaliar quais as ameaças que a humanidade está a criar e como elas podem ser perigosas. Quanto mais perto da meia-noite estiver o relógio, significa que mais perto do fim está a humanidade. Todos os anos há uma avaliação. Este ano, decidiu-se pôr os ponteiros o mais perto do fim do que alguma vez esteve devido à guerra na Ucrânia e aos perigos nucleares.