Faz mal dormir num quarto com plantas? Sete mitos e verdades da jardinagem

É preciso limpar as plantas que ficam dentro de casa? Todos os insectos fazem mal ao jardim? Folhas amareladas sempre indicam problema? Juliano Borin, curador do Jardim Botânico do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), esclarece sete mitos e verdades sobre o cultivo de plantas.

Faz mal dormir num quarto com plantas

Mito. Há quem tenha medo de passar a noite num quarto com plantas por acreditar que elas vão roubar todo o oxigénio e libertar uma grande quantidade de dióxido de carbono (CO2), o que deixaria a pessoa sufocada ali dentro. Mas isso não é verdade.

De facto, as plantas param de fazer fotossíntese à noite e continuam a respirar. Assim, consomem oxigénio e libertam dióxido de carbono. "Mas a quantidade de CO2 que as plantas libertam no ar é ínfima. Mesmo se houver muitas plantas dentro de um quarto, não vai chegar nem perto do que uma pessoa emite", afirma o especialista. Então, se é seguro dormir com outros seres humanos no mesmo quarto, também é seguro dormir com plantas.

Se queres ter plantas no quarto, a única questão é escolher espécies que se adaptem bem ao ambiente. Mesmo aquelas que são consideradas de sombra, indicadas para espaços internos, precisam receber bastante luminosidade natural.

Bromélias são vilãs no combate à dengue

Mito. Muita gente pensa que as bromélias podem servir como viveiros do mosquito da dengue, porque acumulam água entre as suas folhas. Mas esses reservatórios não são um ambiente propício para o desenvolvimento das larvas do Aedes aegypti, afirma Borin.

Em 2007, investigadores do Instituto Oswaldo Cruz monitorizaram 156 bromélias de dez espécies durante um ano, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O resultado do estudo apontou um baixo índice de presença de formas imaturas do Aedes aegypti, o que indica que essas plantas não têm um papel importante na proliferação do mosquito.

Para combater a dengue em casa, é essencial evitar acumular água nos pratinhos dos vasos. A orientação é enchê-los de areia até a borda.

Limpar as folhas contribui para o desenvolvimento da planta

Verdade. Quando está na natureza, a planta acaba sendo "lavada" pela água da chuva. Já dentro de um apartamento, a poeira acumulada na superfície das folhas pode diminuir as trocas gasosas e, assim, a taxa de fotossíntese, explica Borin.

Por isso, vale a pena limpar as folhas de vez em quando com um pano húmido. O especialista recomenda que a higienização seja feita folha por folha, com delicadeza. Isso também pode ajudar a remover alguma praga que esteja começando a aparecer, como a cochonilha, um insecto branco sugador de seiva.

Não se deve fazer a rega na hora mais quente do dia

Verdade. Não faz mal regar a planta no período mais quente do dia, o único problema é que ela não vai absorver a água adequadamente nesse horário. Conforme a temperatura vai subindo, a planta começa a fechar os seus estómatos (estruturas que fazem trocas gasosas), para manter o nível de água. Com isso, a entrada de água pelas raízes também cessa, explica Borin. Segundo o especialista, o ideal é molhar as plantas no começo da manhã ou no fim da tarde.

Folhas amarelas indicam sempre problema

Mito. É normal que as folhas mais velhas fiquem amareladas. Isso porque a planta transfere o nitrogénio das folhas mais antigas para as mais novas. Trata-se, então, de um processo natural.

Se, do ponto de vista estético, a pessoa se incomodar com uma folha amarela na planta, não há problema em cortá-la. Mas Juliano Borin afirma que o melhor seria deixá-la secar, para só depois tirá-la. "Mesmo amarela, aquela folha está servindo como fonte de nutriente para a planta", afirma.

Agora, se ficarem amarelas as folhas novas, a planta inteira ou boa parte dela, isso indica, sim, algum problema. Em geral, falta de nitrogénio. Se esse for o caso, será necessário fazer uma adubação para repor esse nutriente.

Adubos naturais nunca fazem mal à planta

Mito. Adubar muito a planta não vai deixá-la mais forte, pelo contrário. O exagero, mesmo quando o adubo é natural, pode ser prejudicial à planta. "O adubo tem que ser dado de forma equilibrada e aos poucos. Se dás em excesso, a planta vai-se intoxicar", diz Borin.

Todos os insectos são maus para o jardim

Mito. Há insectos que são parceiros do jardim, porque comem pragas e ajudam a manter as plantas bonitas, como é o caso da joaninha e do bicho-lixeiro.

Os insectos prejudiciais que mais aparecem nas plantas domésticas são as cochonilhas e os pulgões. Para acabar com a infestação, o primeiro passo é apanhá-los manualmente, removendo os bichinhos. De seguida, borrifa na planta uma receita de uma colher de sopa de detergente neutro para um litro de água. Uma camada dessa solução deve-se formar sobre a folha, sem escorrer. Na semana seguinte, pulveriza novamente.

Em geral, essas pragas atacam plantas não muito saudáveis. Por exemplo, quando elas já estão a sofrer com a falta ou o excesso de rega, podem soltar um aroma que atrai esses insectos. Assim, é necessário estar atento à saúde da planta como um todo.

