Figueira de Castelo Rodrigo também é Rainha da Amendoeira em Flor: uma “beleza única” para celebrar

O município de Figueira de Castelo Rodrigo vai celebrar, de 24 a 26 de Fevereiro e de 3 a 5 de Março, os 82 anos da "Festa da Amendoeira em Flor" para atrair visitantes e dinamizar a economia.

A autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, vai promover este ano mais uma edição do evento Rainha da Amendoeira em Flor, para festejar a época das amendoeiras floridas, que é celebrada desde 1941.

"Depois da inovação levada a cabo no ano passado, iremos este ano melhorar ainda mais este histórico evento da região, promovendo o que é nosso e criando actividades que dinamizem a economia local, fazendo jus à beleza única que as flores das amendoeiras nos trazem", referiu Carlos Condesso, presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.

Segundo o autarca, "são inúmeras as razões" para os visitantes se deslocarem ao concelho, "nesta que é a mais antiga festividade que celebra as amendoeiras em flor na região".

Foto O programa de festas inclui muitas actividades CM Figueira de Castelo Rodrigo

De acordo com a autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, "depois do sucesso da edição do ano passado, a localização do certame irá continuar a ser o recinto da feira, numa estrutura amovível coberta, preparada para o efeito e com todas as condições para acolher expositores, visitantes e diversas actividades".

O programa do evento Rainha da Amendoeira em Flor inclui mostra e venda de produtos endógenos e artesanato, e actividades musicais, desportivas e culturais que irão dinamizar o concelho no último fim-de-semana do mês de Fevereiro e no primeiro do mês de Março.

"O evento deste ano apresenta um programa musical do qual fazem parte artistas de renome da música popular portuguesa, havendo também uma aposta nos artistas e bandas locais. As actuações em foco estão a cargo de Toy, Némanus, Miguel Azevedo e Jorge Guerreiro", adiantou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Quanto à vertente desportiva e cultural, estão programados jogos tradicionais, uma caminhada da amendoeira em flor, o 12.º Raid TT, uma prova de BTT e a presença do Grupo Etnográfico do Sabugal e do Grupo de Cavaquinhos e Cantares da Academia Figueira Sénior.

Os mais novos poderão contar com as actividades Zumba Kids e Tik Tok Dance.

No âmbito da "Festa da Amendoeira em Flor" de Figueira de Castelo Rodrigo, também irá realizar-se, no dia 5 de Março, a habitual Feira do Almendro, em Barca D"Alva, "uma feira transfronteiriça que junta portugueses e espanhóis, numa tradição que é assinalada sempre com a plantação de uma amendoeira".

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, está situado junto da fronteira com Espanha.

O município faz fronteira com a província espanhola de Salamanca e com os concelhos de Pinhel, Almeida e Vila Nova de Foz Côa (Guarda), e Freixo de Espada à Cinta (Bragança).