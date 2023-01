Cravinho na mira do PSD. Rangel pede “esclarecimento cabal e imediato”

No rescaldo das revelações de Pedro Nuno Santos, que reconheceu que afinal sabia da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, o PSD preferiu apontar baterias a quem ainda está no Governo (o ex-ministro das Infra-Estruturas e Habitação demitiu-se no início do ano). Em conferência de imprensa no Porto, neste sábado, Paulo Rangel pediu "um esclarecimento imediato e cabal" do ministro João Gomes Cravinho sobre a derrapagem no valor das obras do antigo Hospital Militar de Belém.

Reagindo à notícia de sexta-feira do jornal Expresso, de acordo com a qual Cravinho foi informado do desvio nas despesas em mais de dois milhões de euros, o vice-presidente do PSD considerou a revelação do semanário "preocupante" e acrescentou: “A gravidade destas revelações é, aliás, exponenciada pela circunstância do ex-ministro da Defesa ser agora ministro dos Negócios Estrangeiros, contaminando também a sua autoridade e credibilidade política à frente da nossa diplomacia, que é outro pilar da nossa soberania”.