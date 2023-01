Ministério quer desbloquear acesso a escalões. Fenprof diz que proposta é o que já existe

O Ministério da Educação (ME) apresentou uma proposta às organizações sindicais para desbloquear o acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira, e assim diminuir o número de professores retidos nos patamares imediatamente abaixo. No documento apresentado aos sindicatos explica-se que a proporção de vagas para o 5.º escalão passa de 50% para 75% dos professores em condições de progredir. E para o 7.º de 33% para 58%. Em resposta escrita enviada ao PÚBLICO, o gabinete do ME diz que "a proposta visa estabilizar esta solução até ao final da legislatura, mas englobando vagas e quotas até às percentagens definidas".

O líder da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, manifestou-se contra esta proposta no final das reuniões sindicais desta sexta-feira e disse que o que está em cima da mesa "é rigorosamente a mesma coisa que existe desde que as vagas se aplicam". É um exercício de "ilusionismo": "o ministério procurou criar a ilusão nas pessoas que vai criar mais vagas", acusou.

De acordo com a resposta do ME, "esta proposta é mais favorável pela previsibilidade e por garantir a progressão agregando vagas e quotas". "Isto permitirá uma subida significativa, tendo em conta que, em vários anos, as quotas não têm sido esgotadas. Por exemplo, por comparação com este ano permitirá um aumento de 8% e 11% no 5.º e 7.º escalões, respectivamente", escreve ainda a tutela.

"Em todas as carreiras da Administração Pública, há quotas para a progressão em todos os escalões que abrangem 25% dos trabalhadores. No caso específico dos professores, as quotas para a progressão têm impacto em apenas dois escalões. Anualmente têm sido abertas vagas suplementares, ao contrário do que acontece nas restantes carreiras", explica o Ministério da Educação.

Como em toda a administração pública, também os professores estão sujeitos a quotas no que respeita às classificações que lhes são atribuídas na avaliação de desempenho docente. Em cada escola só 25% dos professores podem ter as menções de "Muito Bom" e "Excelente". Quando este limite é ultrapassado, mesmo que um professor tenha tido inicialmente uma destas menções vê a sua avaliação cortada artificialmente para "Bom".

São muitos os professores que se têm queixado de ver a sua nota descer para "Bom" na homologação final por “insuficiência de quotas”, o que choca com a informação do ME de que estas não se têm esgotado. Mas também há relatos de que a situação varia muito de escola para escola em função de existirem mais ou menos professores em condições de progredir.

Estas quotas só se aplicam na subida para o 5.º e 7.º escalões da carreira. A este “garrote”, como é classificado pelos sindicatos, junta-se um outro: os professores que estão em condições de progredir só o poderão fazer se o Governo abrir vagas para o efeito. Só este ano ficaram de fora mais de metade dos docentes que cumpriam os requisitos para subir.

Como referiu Nogueira em declarações aos jornalistas, o que o ME terá feito foi juntar a proporção de quotas (que dizem respeito à avaliação) às vagas (necessárias à progressão). "Actualmente as vagas que os professores têm são: 50% de vagas para os 'Bons' do 4.º escalão progredirem ao 5.º e 33% para os 'Bons' do 6.º progredirem ao 7.º. E depois há os 'Muito Bons' e 'Excelentes' que são 25%. Percebemos agora que o ministério simplesmente somou os 50% do 4.º escalão para o 5.º aos 20% de 'Muito Bons' e aos 5% de 'Excelentes' e dá 75% e fez o mesmo aos 33% e dá 78%", explicou o sindicalista.

E, de facto, a resposta do ME ao PÚBLICO refere que "a proposta visa estabilizar esta solução até ao final da legislatura, mas englobando vagas e quotas até às percentagens definidas" — os 75% e 58% referidos.

Misturar vagas e quotas no mesmo saco implicará que os docentes com menção de "Muito Bom" e "Excelente" não progridam automaticamente? Esta é uma de muitas dúvidas que os sindicatos têm sobre a operacionalização da proposta apresentada, a que o ME também não conseguiu responder para já, adianta a presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), Júlia Azevedo.

O ministério comprometeu-se a agendar “reuniões técnicas” para o esclarecimento das questões em dúvida. As normas para a progressão dos professores estão estipuladas no Estatuto da Carreira Docente (ECE), onde se determina que “a obtenção das menções de 'Excelente' e 'Muito Bom' no 4.º e 6.º escalões permite a progressão ao escalão seguinte, sem a observância do requisito relativo à existência de vagas”.