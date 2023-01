O opaco problema da transparência

Para além das questões de transparência com "T" maiúsculo, o Governo e as instituições públicas temem não perceber (ou não querer perceber) a importância de promover a transparência, a bem da democracia e do pacto de confiança com os cidadãos. Só nos últimos dias, eis alguns exemplos em como todos ganhariam se houvesse coragem para se ser claro e transparente: