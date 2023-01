Criminalizar o consumo de drogas na rua “é uma batalha para criminalizar a pobreza”

“É uma tentativa de criminalizar a pobreza e um ataque aberto a pessoas que não têm capacidade de responder ao mesmo nível. Cada vez que se alimenta o estigma e o preconceito estamos todos a perder.” O autor desta frase é Rui Coimbra, membro da associação CASO (Consumidores Associados Sobrevivem Organizados). E as suas palavras foram ditas dentro de um contexto: na segunda-feira, Rui Moreira propôs na Câmara do Porto, em reunião do executivo, que se voltasse a criminalizar o consumo de drogas na via pública. A proposta passou com votos contra da CDU e do BE e seguirá para o Governo.