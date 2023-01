Michael Jackson vai ter a sua vida contada em filme, com apoio da família e “todos os aspectos” da sua história

O produção arranca este ano, com Antoine Fuqua como realizador. Os estúdios Lionsgate garantem que o biopic, apoiado pela família do músico, não excluirá os aspectos mais controversos da sua carreira.

Michael Jackson está na fila para acrescentar o seu nome à lista de biopics dedicados a estrelas do mundo da música. Depois de Bohemian Rapsody, que seguia Freddie Mercury, do Rocketman de Elton John, ou de Stardust, que acompanhava David Bowie na primeira viagem os Estados Unidos, foi anunciado que terá início este ano a produção de Michael. A realização será de Antoine Fuqua e o filme será produzido por Graham King, anteriormente envolvido em Bohemian Rapsody, em conjunto com os herdeiros de Michael Jackson.

Tendo em conta o controverso legado póstumo do Rei da Pop, inescapável desde a estreia em 2019 do documentário da HBO Leaving Neverland, que dava voz a dois homens que acusavam Michael Jackson de ter abusado sexualmente de ambos na infância, é expectável que o biopic seja alvo de um particular escrutínio. Os estúdios Lionsgate garantiram à Hollywood Reporter e à Deadline que “todos os aspectos da vida de Michael Jackson” estarão presentes no filme, sem excluir a abordagem dos temas mais controversos. Em 2019, a família de Jackson reagiu muito negativamente a Leaving Neverland, classificando-o como um “assassinato de carácter” em modo tablóide.

Antoine Fuqua, realizador norte-americano que vem fazendo carreira no cinema de acção (Dia de Treino, em 2001, foi o filme que lhe deu primeiro protagonismo) mas que é também autor, por exemplo, do documentário What’s My Name: Muhammad Ali (HBO, 2019), emitiu um comunicado em que recorda a importância da música no seu percurso, iniciado na realização de vídeos musicais. Nessa caminhada, Michael Jackson foi influência determinante

“Fui influenciado a fazer vídeos musicais ao ver o seu trabalho – o primeiro artista negro a passar em alta rotação na MTV”, escreve em comunicado, citado pelo Guardian. “A sua música e aquelas imagens são parte da minha visão do mundo, e a oportunidade de contar a sua história no ecrã, acompanhada pela sua música, foi irresistível”. O argumento de Michael será de John Logan, que no passado assinou os de Gladiador ou de Skyfall, o filme de 2012 da saga 007.

Antes da chegada do filme, os fãs portugueses do autor de Thriller e Off the Wall terão oportunidade de ver o espectáculo Forever Michael, viagem pela música e coreografias do músico que tem percorrido o mundo. Passa pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dia 18 de Março.