IndieLisboa junta-se à Rede Europeia de Curtas Metragens e seu streaming

Festival português anunciou esta quinta-feira integração na rede, bem como o relançamento em Outubro, e de forma permanente, da plataforma digital This is Short.

O festival português de cinema independente IndieLisboa juntou-se à Rede Europeia de Curtas Metragens, que este ano relançará a sua plataforma de streaming dedicada às curtas — a This is Short, anunciou o festival esta quinta-feira.

Num comunicado em que se assinala também a adesão do sueco Uppsala Kortfilmfestival à rede europeia European Short Film Network (ESFN, na sigla original), é também anunciado que o projecto temporário This is Short, uma iniciativa da ESFN de vídeo on demand de curtas-metragens, passará a ser permanente. O This is Short passará a ser um serviço de streaming regular a partir de 2023, disponibilizando “a incrível riqueza e variedade da produção de curtas-metragens europeias”, lê-se na nota. A plataforma será de acesso pago, confirmou ao PÚBLICO o IndieLisboa, mas ainda estão a ser definidas as modalidades de subscrição possíveis.

Inicialmente um projecto lançado em 2021 com curadoria dos festivais membros por apenas três meses, teve uma segunda vida em 2022 e agora será uma plataforma no vibrante mercado do streaming a tempo inteiro. A expansão do serviço será coordenada por Jens Geiger-Kiran, também responsável pelo serviço on demand CinemaLovers.

A actividade da rede, que passa então a incluir o festival português, passará pela programação e exibição presencial ao longo do ano, com foco “nos formatos analógicos, lançados em 2023 com dois programas de cinema da [austríaca] Friedl Kubelka School for Independent Film” e com curadoria do realizador Philipp Fleischmann. Esses programas estarão em exibição na Europa entre Abril e Novembro.

A 20.ª edição do IndieLisboa decorre entre 27 de Abril e 7 de Maio deste ano.

Os festivais Kurzfilmtage Oberhausen (Alemanha), Go Short Festival in Nijmegen (Países Baixos), Short Waves Festival in Poznan (Polónia) e Vienna Shorts (Áustria) fundaram a rede europeia em 2020 e agora viram a sua composição crescer para seis membros. O seu objectivo é “apoiar e promover as curtas-metragens europeias” com projectos online e ao vivo, sendo financiado pelo programa Media da União Europeia até 2024.