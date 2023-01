Vendas de vinhos da Beira Interior cresceram 43,7% em 2022

A região vitivinícola da Beira Interior registou em 2022 "um crescimento de 43,7% no seu volume de vendas" relativamente ao ano anterior. Em comunicado, a Comissão Vitivinícola Regional local (CVRBI) explica que esse dinamismo "é sustentado no número de vinhos certificados [e] vem demonstrar a forte aposta da região na certificação dos seus vinhos, e na promoção nacional e internacional dos mesmos".

Segundo a CVRBI, em 2021, as exportações de vinhos da Beira Interior "registaram um crescimento de 7,4% relativamente ao ano anterior, representando, neste momento, 29,5% das vendas totais de vinhos da região".

Resultados que são "fruto do empenho" dos produtores, que "cada vez mais acreditam no enorme potencial que a Beira Interior tem" e no esforço que tem sido feito por todos para afirmar esse potencial, justifica o organismo presidido por Rodolfo Queirós — o responsável foi reconduzido nos primeiros dias de Janeiro, eleito por unanimidade para o seu segundo mandato.

A aposta da CVRBI continuará a ser na promoção dos vinhos da região, "quer em Portugal, quer além-fronteiras", lê-se no comunicado enviado às redacções, estando programadas várias iniciativas para realizar ao longo do ano de 2023, com o objectivo de aumentar a notoriedade dos vinhos que vêm do frio noutras geografias.

No território, a CVRBI tem loja física na sua sede, no Solar do Vinho, na Guarda, desde 2019, e lançou entretanto uma loja online.