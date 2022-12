Beira Interior — Os Vinhos que Vêm do Frio, um livro para ler também nas entrelinhas

Foram precisos três anos para dar à estampa Beira Interior — Os Vinhos que Vêm do Frio, o primeiro sobre a região vitivinícola do Centro do país e a narrativa colectiva que fazia falta aos produtores beirões para valorizarem (ainda mais) os seus vinhos. É, simultaneamente, um objecto de coleccionador — fruto de um trabalho multidisciplinar e de pesquisa rigorosa e aturada — e um ponto de partida.

O enólogo e académico Virgílio Loureiro (faz "vinhos na Beira Interior há mais de 20 anos") e a antropóloga Constança Vieira de Andrade (tem estudado o património material e imaterial de diversas regiões vitivinícolas portuguesas) coordenaram uma obra que recua até ao tempo dos romanos, civilização que terá introduzido a produção de vinho na região, há coisa de dois mil anos. Uma obra que, nas palavras do primeiro, é para ser lida "nas linhas e nas entrelinhas".

Lançado esta terça-feira no Teatro Municipal da Guarda, o livro só estará à venda no início do próximo ano, na sede e na loja online da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), entidade promotora da obra, que tem outros três autores, o historiador Vítor Teixeira, o engenheiro silvicultor e especialista em solos Manuel Madeira e o arquitecto paisagista Pedro Arsénio.

Virgílio Loureiro começou por confessar que este "coffee table book" de quase 400 páginas não é o livro que desejavam fazer. "Queríamos que toda a gente pudesse ler sem qualquer dificuldade. E este livro não é para toda a gente ler, mas é o primeiro, e como primeiro, não podíamos começar pelo telhado. É o começo", justificou. E é, de facto, um começo, já que a CVRBI anunciou já uma edição da obra em inglês, mais ligeira, a lançar em 2023.

"Recolhemos memórias, práticas, absolutamente inéditas, curiosíssimas, tanto no que se refere à produção, como no que diz respeito ao consumo", enunciou Constança Vieira de Andrade, que na "análise do tecido social da Beira Interior" contou com a "colaboração absolutamente preciosa" de quem abriu as portas à equipa que trabalhou neste documento histórico. Nomeadamente, as casas (e famílias) que "nos últimos 200 anos geriram grandes propriedades agrícolas" na região e que entretanto abandonaram a produção vinícola. "Tivemos a sorte de contar com esta memória oral dos últimos 100 anos."

Mesmo quem conhece bem a região (ambos os coordenadores do livro são beirões) ficou surpreendido com algumas das descobertas que resultaram das muitas entrevistas realizadas e da pesquisa feita em arquivos privados, no acervo documental de adegas cooperativas, no arquivo do Instituto da Vinha e do Vinho e até na Torre do Tombo.

Os autores de Beira Interior — Os Vinhos que Vêm do Frio encontraram evidências de que também nesta região, que confronta a sul com o Alentejo, se produziu vinho da talha. Deram com "uma talha romana intacta" num pequeno produtor do Fundão e com outras talhas, bem preservadas, nas aldeias ribeirinhas de Vila Nova de Rodão (sim, junto ao Tejo já).

Constaram que também os espanhóis têm Síria, casta "perfumada e generosa dos dois lados da fronteira". Nuestros hermanos chamam-lhe Doña Blanca, Blanca de Monterrei ou Ciguente e têm "6000 hectares" desta uva branca, enquanto na Beira Interior a área plantada com a variedade é de "600 hectares".

A propósito das variedades ancestrais da viticultura ibérica, Virgílio Loureiro contou no teatro egitano outra estória que mete espanhóis e, neste caso, o Rufete. "Já sabia" o enólogo que esta era das castas tintas mais apreciadas aqui ao lado, mas ainda assim ficou "atrapalhado" quando um amigo espanhol lhe disse: "A casta é vossa — e não sei por que diz ele que é nossa —, mas quem a trabalha bem e ganha dinheiro com ela somos nós. Porque a exportamos há mais de 30 anos e é um dos vinhos mais caros que Espanha vende".

Há também um capítulo inteirinho dedicado às adegas cooperativas e à sua "relevante acção social". Criadas no Estado novo, fizeram "um trabalho notabilíssimo e muito pouco reconhecido, por preconceito político", referiu Virgílio Loureiro, e, apesar da aflição que muitas vivem no presente (com "o garrote na garganta"), "têm futuro". "Haja coragem e criatividade para as adaptar" aos tempos que vivemos, sentenciou.

Vendas dos vinhos beirões crescem 49 por cento A Beira Interior abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, num total de 20 municípios (dez já estão na recém-criada Rota dos Vinhos da Beira Interior), onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores. Tem uma área de vinha de 16 mil hectares, onde se destacam as castas brancas Síria, Arinto e Fonte Cal e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen. São cerca de 60 os produtores de vinho da região, incluindo quatro adegas cooperativas. Segundo partilhou esta terça-feira o presidente da CVRBI, organismo criado há menos de 30 anos, as vendas de vinhos da região estão "a crescer 49 por cento" e a exportação já representa "29 por cento" da actividade económica. "Grosso modo, uma em cada três garrafas de vinho que vendemos vai para fora", sublinhou Rodolfo Queirós.

Quando da plateia chegou uma pergunta sobre a auto-estima da região, Constança Vieira de Andrade partilhou a história de Celorico da Beira, a Celorico dos Bêbados, para dizer que auto-estima é coisa que nunca faltou à Beira Interior: reza a história (e um documento consultado pela antropóloga e museóloga no nosso Arquivo Nacional) que o vinho ali produzido era tão bom que à vila rumavam resmas de pessoas para o beber, e que esses aficionados beberiam vários copos tal era a qualidade do produto.

"O vinho não pode ser só bom. Se não tiver a história e o substrato cultural que lhe dá identidade, é só mais um vinho", sublinhou Virgílio Loureiro. Se, como diz "o professor", até aqui "cada um fazia como podia" para promover os seus vinhos — venham eles do frio ou nasçam mais a sul, a caminho do Alentejo —, agora fica mais fácil construir um storytelling que permita valorizar este produto identitário da Beira Interior.

"O desafio que deixo aqui hoje é que leiam o livro. E que quem está mais embrenhado no mundo do vinho leia as linhas e as entrelinhas."