Fenprof não aceita propostas do ministério. Greves vão continuar

O líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, anunciou que a greve dos docentes vai prolongar-se até 8 de Fevereiro, como previsto, se as propostas reveladas nesta quarta-feira pelo ministro da Educação em conferência de imprensa “forem as que serão apresentadas” no dia 20, dia para a qual está agendada a reunião negocial com esta estrutura sindical.

O Ministério da Educação (ME) enviou as propostas aos sindicatos na manhã desta quarta-feira. As reuniões agendadas para hoje e sexta-feira incidem sobre o novo modelo de recrutamento de professores.

Mário Nogueira começou por analisar o que o ME propôs para negociações futuras, entre os quais o acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente. Há temas para o qual, diz Nogueira, não foi apresentada "qualquer medida concreta", tal como a redução da burocracia ou o combate à precariedade. E noutros temas o que é proposto é criticado: “Não aceitamos”, referiu o líder da Fenprof.

É o caso do acesso aos escalões referidos. A proposta apresentada aumenta a proporção de vagas que serão abertas: para o 5.º escalão passa de 50% para 75% dos professores em condições de progredir. E para o 7.º de 33% para 58%. Nogueira reconhece que é melhor do que existe actualmente, mas frisa que não aceitarão que os professores do Continente sejam tratados de forma desigual por comparação aos dos Açores e da Madeira. "Nos Açores não há vagas. Progridem todos os professores que cumprem os critérios para tal. Na Madeira o número de vagas abertas tem sido igual ao dos professores em condições de progredir", esclareceu.

Ultrapassagens na vinculação

Quanto à recuperação do tempo de serviço prestado durante o congelamento de carreiras, Nogueira voltou a mostrar disponibilidade para se encontrar uma "forma faseada" de o fazer. "Mas estamos indisponíveis para aceitar que seja tirado um só dia", avisou.

Foi já em resposta a perguntas de jornalistas que Nogueira se pronunciou sobre a vinculação de dez mil professores anunciada, nesta quarta-feira, pelo ministro da Educação. “Não vamos para uma sala de leilões”, comentou para acrescentar: “Quando se fala em 10 mil é com base nalguma conta que precisamos de saber qual é.”

Nogueira lembrou, a propósito, as propostas feitas pela Fenprof sobre a vinculação de professores contratados, que passariam por três concursos extraordinários. Neste ano seria realizado um que vincularia todos os professores com 10 anos ou mais a contrato, que totalizam cerca de onze mil. No próximo ano seria a vez dos vivem a contrato a cinco anos ou mais, que serão mais de cinco mil, entrando no ano seguinte a regra dos três anos como máximo.

“Se for nos termos apresentados [pelo ministro] teremos professores que vinculam com três anos de contrato e outros que estão há 20 anos ou mais que ficam de fora”, alertou ainda.

Quanto ao novo modelo de concursos, Nogueira reconheceu que há “aspectos menos negativos” em relação ao que foi apresentado antes, como o facto de os professores continuarem afectos a quadros e não a mapas de pessoal ou de “manter na maior parte dos procedimentos a graduação profissional como critério único”. Mas há outro “aspectos negativos que se mantêm”, adiantou. É o caso, por exemplo, da formação de conselhos locais de directores “para afectação dos professores nos Quadros de Zona Pedagógica”.