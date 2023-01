Não há drama só com os Windsor. Todas as famílias reais têm polémicas no ADN

THE ROYAL HOUSE OF NORWAY

Os escândalos fazem parte do ADN de qualquer família, mas com a realeza o escrutínio é maior, lembra o especialista José Bouza Serrano. Da Bélgica à Súecia, recorde as polémicas nas monarquias.

O mundo tem acompanhado (com detalhe) os problemas familiares do príncipe Harry e seguido, atentamente, os dramas dos Windsor. Mas as polémicas e escândalos não são exclusivos do Reino Unido, muito pelo contrário. Por exemplo, na vizinha Espanha, a monarquia passou anos atribulados por culpa do agora rei emérito Juan Carlos. “É natural existirem problemas como em qualquer família”, lembra o especialista José Bouza Serrano ao PÚBLICO.