Decisão de videoárbitro tirou vitória a Portugal no Mundial de andebol. Havia motivo?

Após a buzina final, no Mundial de andebol, Alexis foi desqualificado e Portugal foi penalizado com um livre de sete metros a favor do Brasil, que o converteu em golo e fez o empate já depois da hora.

Nesta quarta-feira, Portugal deixou escapar a vitória frente ao Brasil no Mundial de andebol já depois da buzina final. Havia festa rija da selecção nacional, mas as duas árbitras francesas, as gémeas Bonaventura, foram desafiadas a irem ver qualquer coisa nas imagens. Essa “qualquer coisa” faz sentido? Pelas leis do andebol, sim.

No momento da suposta infracção foi difícil detectar algo, já que nem os próprios jogadores brasileiros protestaram o que quer que fosse. Mas a dois segundos do final do jogo, com 28-27 a favor de Portugal, o Brasil teve direito a um livre de nove metros.

De acordo com o ponto 8:10c das regras do andebol, no momento da execução do livre os defensores devem estar a pelo menos três metros do executante – por isso se colocam junto da linha dos seis metros, à frente da área de baliza.

Acontece que Alexis Borges não respeitou essa distância e bloqueou o remate do adversário. Infracção especialmente grave? Nem por isso, se se tratasse de qualquer momento do jogo que não fossem os últimos 30 segundos.

A lei estipula que uma infracção deste tipo neste momento do jogo resulta em desqualificação do infractor e um livre de sete metros – o tal que o Brasil utilizou para fazer o 28-28. Pela lei, tudo certo.