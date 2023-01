O close up de um velho actor esquecido: José Lopes

Singular filme e, sobretudo, singular personagem: José Lopes (também co-autor do argumento), velho actor que morreu numa tenda perto de Sintra no final de 2019, esquecido e abandonado por quase todos (os realizadores do filme, José Oliveira e Marta Ramos, estão entre os que nunca o abandonaram), figura inesquecível de um certo círculo lisboeta (mas não exclusivamente lisboeta), entre a Cinemateca, onde era presença assídua, e um mundo cultural em extinção, dos teatros aos espaços, já quase todos fechados, da mais convivial boémia popular.