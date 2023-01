Filme madeirense premiado na Austrália

Posso Olhar Por Ti é o primeiro trabalho do actor Francisco Lobo Faria enquanto argumentista e realizador. Ganhou o prémio para o melhor elenco jovem no Titan International Film Festival.

O filme madeirense Posso Olhar Por Ti, de Francisco Lobo Faria, recebeu o prémio para o melhor elenco jovem no festival australiano Titan International Film Festival, de acordo com a produtora.

A cerimónia de entrega de prémios da primeira edição do festival, referente ao ano 2022, realiza-se este sábado, no Palace Chauvel Cinema, em Sydney, e conta com a presença do realizador Francisco Lobo Faria, lê-se num comunicado enviado à Lusa pela produtora de cinema Filmógrafo.

Posso Olhar Por Ti "retrata um grupo de crianças organizado em prol de um objectivo comum e, para o alcançar, desenvolvem a sua veia empreendedora, exploram os seus talentos e capacidades, falham, desentendem-se, mas não desistem", refere o mesmo comunicado.

Produzida na Madeira, a obra conta com a participação dos jovens actores Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa. Ainda de acordo com a nota da Filmógrafo, o realizador Francisco Lobo Faria expressou "emoção em poder receber o prémio e agradeceu à equipa do filme pelo seu trabalho dedicado".

O realizador destacou também "a importância de contar histórias que retratem a realidade dos jovens e ajudem a compreendê-los melhor".

Com imagem de Carlos Melim, som de Daniel Guiomar, produção executiva de Vanessa Fernandes e montagem de Herman Delegado, "o filme reúne uma extensa lista de técnicos, atores e figurantes originários da Madeira", realçou o comunicado.

Francisco Lobo Faria é licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. Como actor participou em filmes como A Eternidade e um Dia, Feiticeiro da Calheta e a série de televisão Abandonados. Posso Olhar Por Ti é o primeiro trabalho do actor enquanto argumentista e realizador.

O filme teve o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, contando também com a participação da Câmara Municipal de Porto Moniz e de diversas entidades públicas e privadas da Madeira.

Na reacção ao prémio, o secretário de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou que está a mostrar o quão importante é a aposta do Governo Regional na área do cinema, audiovisual e multimédia. Trata-se de "uma oportunidade acrescida de divulgar o trabalho dos madeirenses com outras competências profissionais e, por parte de gerações mais novas, neste caso, num país onde existe uma forte diáspora regional", disse.