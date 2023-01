“Ninguém pode dizer que Rui Pinto ganhou um tostão”

Rui Pinto agiu em nome do interesse público e não por motivações financeiras: no início das alegações finais, a defesa do hacker procura resumir os princípios que nortearam as revelações do Football Leaks. O advogado Francisco Teixeira da Mota garante que não foi o dinheiro nem a paixão pelo clube que guiaram Rui Pinto, rejeitando que este julgamento se resuma a uma luta entre o estado de Direito e a anarquia.

"Nenhum arguido aqui defende que os fins justificam os meios. Isso não é verdade. Foi um argumento lançado para condicionar o tribunal", começou por dizer Teixeira da Mota, alegando que o seu cliente nunca recebeu dinheiro em troca dos documentos confidenciais que conseguiu recolher. "Ninguém pode dizer que o Rui Pinto ganhou um tostão, um cêntimo, com a sua actividade."

“A acusação pública pretendia imputar ao arguido uma motivação clubística. O Rui Pinto é adepto do FC Porto. No entanto, ficou aqui provado que toda a actividade do Football Leaks não se guiou por isso. E mais: a maioria dos contratos revelados era desse clube", prosseguiu. Das centenas de documentos provocadas na página, nunca se apontou qualquer suspeita de manipulação, com Rui Pinto a respeitar "a integralidade" dos documentos.

A defesa de Rui Pinto diz ainda ser inegável a contribuição positiva das fugas que partiram de Rui Pinto, fonte dos Football Leaks, Luanda Leaks e Malta Files, casos que permitiram investigar suspeitas de crimes nos universos do futebol e da alta finança. Essa mesma conclusão, considera o advogado, pode ser retirada pelo debate público gerado na sociedade portuguesa após a detenção de Rui Pinto. "O processo criou um enorme debate na opinião pública. Isso não aconteceria se fosse um processo sobre extorsão ou crime informático. Aconteceu devido à importância das revelações".

Rui Pinto é então um denunciante ou um hacker? Admitindo que o chapéu legal da directiva europeia de 2019 não abrange o português – visto que Rui Pinto não denunciou suspeitas em contexto laboral –, Teixeira da Mota diz que não restam dúvidas, traçando uma separação da onda recente de ataques informáticos em que são pedidos resgates em Bitcoin.

"Acho que não há dúvida para ninguém de que Rui Pinto foi um denunciante. Os hackers são os que aparecem nas notícias e pretendem obter resgates, introduzem malware de perturbação dentro dos sistemas informáticos. Não foi o que aconteceu com o arguido, que divulgou a informação. Participou como denunciante e é como denunciante que é visto."

Nos últimos minutos da manhã, Teixeira da Mota descreveu a toxicidade actual do futebol, dizendo que o desporto se joga "fora das quatro linhas, nos gabinetes e offshores". Como exemplo da percepção negativa deste universo, o advogado relembrou o desconforto e consequente saída de António Costa da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.

Ministério Público pediu prisão

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu que Rui Pinto seja condenado a uma pena de cadeia.

A procuradora Marta Viegas considerou particularmente grave a violação grosseira do direito à vida privada levada a cabo pelo hacker, quando divulgou sem critério o conteúdo de caixas de correio electrónicas de advogados e dirigentes desportivos.

Marta Viegas defendeu ainda que não lhe pode ser reconhecido o estatuto de denunciante que reclama, alegando que Rui Pinto não agiu a partir do interior público.

Apesar de não ter detalhado se a pena de cadeia em causa deve ser efectiva ou suspensa, as molduras penais dos crimes não deixam margem para dúvidas: na opinião do Ministério Público, Rui Pinto deve cumprir pena de prisão efectiva.

Rui Pinto é acusado de 90 crimes: seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, um crime de tentativa de extorsão e um de sabotagem informática.

O hacker foi responsável pelas revelações do Football Leaks e ainda dos Luanda Leaks. Esteve em prisão preventiva durante mais de um ano, mas, em Abril de 2020, iniciou um processo de colaboração com a PJ. Neste momento, está num programa de protecção de testemunhas, vive numa localização secreta e recebe protecção constante das autoridades. Em troca, forneceu à PJ milhões de documentos que apontam para actividades criminosas nas mais diversas áreas.