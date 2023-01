Apenas 1,4% dos jovens se interessam por “participação e cidadania”

Um estudo realizado pelo Ministério da Defesa tendo por base os inquéritos respondidos por jovens portugueses no Dia da Defesa Nacional (DDN) concluiu que apenas 1,4% destes, num universo de cerca de 135 mil,​ se interessam por “participação e cidadania”. Ou seja, menos de dois mil jovens escolheram o tema “participação e cidadania” como sendo do seu interesse, fazendo dele o menos escolhido de um leque composto por outros 15. Valor constitui "um desafio" para as Forças Armadas.