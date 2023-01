O mundo ilustrado da BIG regressa com sete prémios num total de 8500 euros

A 4ª edição da Bienal de Ilustração de Guimarães arranca em Outubro. Já estão abertas as candidaturas para os prémios de ilustração, no total de 8500 euros.

A Câmara Municipal de Guimarães, em parceria com a organização da cooperativa Motor - Produção Cultural, está a promover a quarta edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) com prémios para sete participantes, num total de 8500 euros. O vencedor recebe o Grande Prémio BIG, com o valor de 5000 euros; o segundo classificado leva para casa 1000 euros; e serão, ainda, atribuídos cinco prémios BIG Aquisição, ​no valor de 500 euros cada.

Podem candidatar-se todos os artistas que desenvolvem a actividade profissional nas áreas de ilustração de imprensa, de livros e de cartazes culturais. Cada concorrente deve enviar três trabalhos originais publicados nos últimos três anos. As técnicas aceites são desenho, pintura, colagem, técnicas mistas e digital, sendo que no caso destas últimas as obras devem ser impressas em papel de grande qualidade e assinadas pelo autor.

As propostas serão avaliadas por um júri designado pela Câmara Municipal de Guimarães e a deliberação será tomada pela maioria. “Os artistas premiados entregarão uma das obras à Câmara Municipal de Guimarães, destinada ao acervo municipal dedicado à ilustração portuguesa” e serão expostas no Centro Cultural Vila Flor, lê-se no regulamento.

A inscrição é gratuita e deve ser submetida entre os dias 16 de Janeiro e 15 de Maio de 2023 através do preenchimento da ficha de inscrição e do posterior envio das obras para o Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

A Bienal realiza-se entre os dias 20 de Outubro e 31 de Dezembro de 2023 e o objectivo é “dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural, no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologias,” lê-se em comunicado.

A apresentação da programação da 4.ª edição da BIG decorreu esta segunda-feira no Centro Internacional das Artes José de Guimarães.