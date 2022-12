Gouveia procura artistas para pintar um mural em homenagem a João Abel Manta

A Câmara Municipal de Gouveia, em parceria com o Museu Nacional de Arte Moderna Abel Manta, está a promover um concurso para comemorar em arte mural urbana o trabalho de João Abel Manta. O objectivo é divulgar a obra gráfica do artista, dando a conhecer a sua obra aos mais novos e relembrando as gerações mais velhas.

Podem candidatar-se todos os artistas com mais de 18 anos, portugueses ou estrangeiros, desde que residam em Portugal. As propostas devem ser originais e, uma vez que a realização do mural irá decorrer perto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, aquelas que incluam referências ao trabalho de João Abel Manta durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC) serão especialmente valorizadas.

O vencedor ganha um prémio de 2500 euros e poderá realizar a sua obra num muro de 40 metros quadrados na Praça do Tribunal de Gouveia entre os dias 15 e 19 de Maio de 2023, de acordo com o regulamento. As propostas serão avaliadas por Pedro Piedade Marques, curador da exposição O retrato em João Abel Manta – Perfis para as selectas patente no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, José Nuno Santos, vereador da autarquia com o pelouro da Cultura, e pela arquitecta Isabel Manta, filha do artista.

A inscrição é gratuita e deve ser submetida até as 23h59 do dia 2 de Abril de 2023 para o email museu@cm-gouveia.pt. Os resultados são divulgados a 25 de Abril de 2023 através do site e redes sociais do município.

Nascido em 1928, em Lisboa, João Abel Manta começou, em 1945, a desenhar de acordo com as suas convicções políticas de oposição ao Estado Novo e a Salazar. O seu activismo político levou-o a ser preso e a ter uma ficha nos arquivos da PIDE. Na década de 1950 destacou-se nas artes plásticas, tornando-se num dos maiores cartoonistas e ilustradores portugueses das décadas de 1960 e 1970. Em Gouveia, foi inaugurado, em 1985, o Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, do qual é o principal contribuidor.

Texto editado por Amanda Ribeiro