Sala de consumo assistido do Porto supera expectativas e regista média de 83 consumos por dia

Relatório do primeiro trimestre do programa destaca resultados “muito positivos”: 616 utilizadores de drogas usaram o espaço. Sala revelou-se exígua para a procura e equipa técnica precisa de reforço

A sala de consumo assistido do Porto recebeu, nos primeiros três meses de funcionamento, 616 pessoas que usam drogas, auxiliando a realização de 8112 consumos, fumados/inalados e injectados. Em média, houve 83 consumos diários – subindo esse número para os 103 consumos se for tido em conta apenas Novembro, o último mês analisado. Os dados constam do relatório trimestral de execução do Programa de Consumo Vigiado do Porto, que arrancou no dia 24 de Agosto de 2022 e tem um projecto-piloto durante um ano, estando previsto, depois disso, o seu alargamento.