Apontado para o céu, um poderoso laser funciona como pára-raios

No Verão de 2021, algures no Nordeste da Suíça, uma equipa de cientistas fez experiências com um poderoso laser. Perto de uma torre de telecomunicações, apontou-o para o céu e fez com que disparasse à volta de 1000 impulsos por segundo. A grande missão era fazer desse laser uma espécie de pára-raios. Nesta segunda-feira, há motivos para se dizer que essa missão foi cumprida: num artigo científico na revista Nature Photonics, anuncia-se que, durante essa experiência, se conseguiu desviar raios (um deles seguiu a trajectória do laser mais de 50 metros).