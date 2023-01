“Descamisados”: os jantares-convívio que juntam os ex-ministros de Costa

Vários ex-ministros do Governo de António Costa têm participado em jantares-convívio. Já aconteceram três. Matos Fernandes é o dinamizador do grupo e Pedro Nuno Santos deve ir ao próximo.

"Descamisado". Adjectivo e nome masculino que significa, entre outras coisas, despojado do folhelho. Ou seja, sem a casca ou, numa interpretação mais livre, sem a capa do poder. Este é o nome do grupo de WhatsApp que foi criado para marcar os jantares que têm juntado ex-ministros dos governos de António Costa. A ideia começou depois das últimas eleições legislativas e o próximo repasto já deverá contar com Pedro Nuno Santos – o ministro que mais recentemente saiu do executivo.