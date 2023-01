“A maior reforma social” da Alemanha ou “uma oportunidade perdida”?

Governo de Olaf Scholz acaba com subsídio alvo de muitas críticas e que esteve na base de mudanças no panorama político do país.

Na Alemanha o ano começou com o que o ministro do Trabalho, Hubertus Heil, classificou como “a maior reforma social dos últimos 20 anos”: no primeiro dia de Janeiro, o sistema do subsídio Hartz IV foi substituído pelo Bürgergeld (que traduzido à letra quer dizer “dinheiro do cidadão”).