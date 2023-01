Renée Gailhoustet (1929-2023), arquitecta, mulher, pioneira

Com as capitais europeias sob pressão por causa dos preços galopantes da habitação, exemplos como o da arquitecta francesa Renée Gailhoustet ganharam relevância nos últimos tempos. Esta pioneira da profissão — ela foi, afinal, uma das primeiras mulheres com um atelier em nome próprio em França — teve uma carreira de 40 anos, em que a habitação social ocupou um lugar central. As suas mãos não desenharam uma habitação social qualquer, anónima, feita de edifícios indistintos que proliferaram no pós-guerra, mas antes blocos de apartamentos onde o brutalismo do betão casou, de uma forma original, com a natureza.