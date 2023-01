Ex-presidente da Câmara de Espinho fica em prisão preventiva

O ex-presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, que renunciou esta semana ao mandato, vai aguardar o desenrolar da investigação conhecida como Operação Vórtex em prisão preventiva. O empresário Francisco Pessegueiro, para quem, a par do ex-autarca, o Ministério Público pedia a aplicação da medida de coacção mais gravosa, ficará igualmente sujeito a prisão preventiva. A decisão da juíza de instrução do caso foi anunciada às partes este sábado no Porto, à hora do almoço.

Ao chefe de divisão de urbanismo foi aplica a suspensão de funções, como pedira o Ministério Público, e a outro empresário detido, para quem era solicitada uma caução de 100 mil euros, ficou obrigado a entregar 60 mil euros ou equivalente.

O PÚBLICO ainda não conseguiu apurar a medida de coacção aplicada ao arquitecto que dirige o atelier JRCP, uma sociedade com vários arquitectos, que trabalha com a construtora da família Pessegueiro, a Construções Pessegueiro.

Três dos cinco detidos na Operação Vórtex, que decorreu na passada terça-feira, foram libertados esta sexta-feira ao início da tarde. Trata-se do chefe de divisão do urbanismo, do empresário para quem os procuradores pediram uma caução e do arquitecto que dirige o atelier JRCP. Se nos dois primeiros casos tal era expectável, já que o próprio Ministério Público não pedia que se mantivessem detidos, no caso do arquitecto tal indicia que, apesar de ter sido pedida a prisão preventiva, a juíza não pretenderá aplicar qualquer medida detentiva.

Existem suspeitas que os dois elementos da autarquia espinhense facilitassem o licenciamento de projectos urbanísticos da Construções Pessegueiro, nomeadamente imprimindo rapidez aos processos burocráticos e fechando os olhos a determinadas irregularidades. Nos últimos anos, esta sociedade com mais de três décadas de existência construiu três empreendimentos residenciais de luxo em Espinho, que adoptaram a marca Pessegueiro Investments.

Como o PÚBLICO já noticiou, o empresário Francisco Pessegueiro terá sido apanhado em escutas telefónicas com familiares seus a detalhar os montantes em dinheiro vivo que seriam pagos ao presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, e ao chefe de divisão de urbanismo, igualmente detidos, para os subornar.

Miguel Reis era presidente da Câmara de Espinho desde Outubro de 2021, tendo sido eleito numa lista do PS nas últimas autárquicas. Ao que o PÚBLICO apurou, a investigação também visa o anterior executivo autárquico, liderado pelo social-democrata Joaquim Pinto Moreira, que durante 12 anos dirigiu aquele município e que era até agora vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, cargo que o líder do partido anunciou esta semana que o deputado vai abandonar. ​

Pinto Moreira confirmou que a sua residência tinha sido alvo de buscas e que a Polícia Judiciária lhe tinha apreendido o computador e o telefone.