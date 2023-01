Livres directos: já se pode dizer que Ward-Prowse é o melhor do mundo?

Neste momento, não há no futebol mundial quem bata livres como o jogador do Southampton. O recorde de David Beckham está prestes a cair e nem Lionel Messi acerta tanto como este inglês.

Abrir um site de resultados em directo e ver dois golos de James Ward-Prowse espoleta de imediato o seguinte raciocínio: “Aposto que foram de livre”. Foi este o processo mental inicial que justificou este texto.

A novidade é, entre outros factores, uma das premissas para uma boa notícia. Nessa medida, é bastante aborrecido contar que James Ward-Prowse marcou um golo de livre directo neste sábado. Poucas notícias são mais triviais do que esta no futebol actual.

O médio britânico de 28 anos bisou pelo Southampton, o seu clube de sempre, e entregou o triunfo por 2-1 frente ao Everton. Num dos golos fez questão de relembrar a todos por que motivo é considerado por muitos como o melhor batedor de livres do mundo – e os números dão razão a quem o diz.

Pep Guardiola disse-o em Janeiro de 2022: “O Southampton tem o melhor batedor de livres que já vi – ou pelo menos da actualidade. Não há melhor”. A frase é audaz, arrojada e até polémica.

Guardiola viu Juninho Pernambucano, Ronaldinho, Beckham, Ronaldo, Mihajlovic, Pirlo, Messi ou Zola – e treinou alguns deles. Mas mesmo assim aponta Ward-Prowse como o rei dos livres. Faz bem.

Beckham à vista

O jogador do Southampton ainda não é o melhor da história da Liga inglesa, mas, com o livre marcado frente ao Everton, está a apenas três golos de ultrapassar os 18 de David Beckham – é uma questão de tempo.

O remate preferido de Ward-Prowse é o chamado “em jeito”, com disparos que apostam mais na colocação do que na força. Em bom português, o médio britânico não é bruto, é artista. E está longe de ser unidimensional.

Uma viagem pelos livres marcados pelo médio inglês mostra que tanto consegue bater por cima da barreira como também prospera quando tem de bater para o lado do guarda-redes – algo que também espicaça comparações com Beckham.

A nível dos cinco principais campeonatos, Prowse não é quem mais marcou: um levantamento do The Athletic desde 2016/17 dá mais livres marcados a Lionel Messi. Mas há um problema para o argentino: é que cinco em cinco, por exemplo, será sempre melhor do que cinco em 500.

Isto equivale a dizer que cruzando o número de golos com a percentagem de acerto é Ward-Prowse o melhor do mundo – 14% dos livres que bate acabam em celebração, um valor acima dos 10% de Messi.

Mas o britânico ainda acrescenta outro detalhe: não há como ele a criar perigo de livre. O The Athletic aponta para uma percentagem de acerto na baliza de 53%, bem acima da média dos restantes jogadores na Liga inglesa.

Ronaldo não deverá incomodar

Os comentadores ingleses chegam a brincar com a ideia de que dar um livre ao Southampton perto da área é mais perigoso do que dar um penálti – premissa caricaturada, naturalmente, mas que atesta o quão bom Ward-Prowse se tornou nas bolas paradas, com a já célebre tacada imaginária numa bola de golfe como festejo.

Voltando ao recorde de Beckham, Ward-Prowse sabe que vai lá chegar. Quando isso acontecer, vai bater o seu ídolo de infância – e quem diria que é Beckham o modelo de Prowse...

“A minha maior motivação é conhecer o meu herói de infância. Se conseguir esse recorde, talvez possa conseguir isso – mas ainda me falta um longo caminho”, disse à BBC.

Talvez não seja tão longo assim. Prowse só precisa de dois golos para igualar o ex-Manchester United e três para ultrapassar. Com a boa percentagem de acerto que tem, não demorará assim tanto. E depois de o fazer, chegando aos 19 golos de livre, dificilmente o jogador do Southampton será ultrapassado num futuro próximo.

O único jogador ainda em actividade que chega perto é Cristiano Ronaldo, que tem 12 golos de livre na Liga inglesa, mas não só não é provável que ainda volte à Premier como a baixa percentagem de acerto do português lhe dificultará a vida numa eventual e improvável perseguição a Ward-Prowse.

Como curiosidade, o top 10 actual tem Beckham, Ward-Prowse, Ronaldo, Henry, Zola, Sebastian Larsson, o ex-Benfica Laurent Robert, Morten Pederson, Ian Hart e Frank Lampard.

Antes de Ward-Prowse fazer das dele houve jogo grande na Liga inglesa. No derby de Manchester, o United bateu o City por 2-1, resultado que permite à equipa de Erik ten Hag ficar a apenas um ponto dos “citizens” e seis do Arsenal – que caso vença nesta jornada fica com uma margem confortável na liderança.

Bruno Fernandes e Rashford, já nos últimos 15 minutos, anularam o golo de Grealish, numa partida que não teve Diogo Dalot e Rúben Dias.