O esplendor da Touriga Nacional no Douro

Há discussões entre os apaixonados pelo vinho que, pela sua simplicidade ou anacronismo, fazem lembrar as tensões de um Porto-Benfica. Um caso que tantas vezes se nota nas discussões sobre a Touriga Nacional. A polémica sobre a sua qualidade e o seu potencial, está bom de ver, é geralmente desinteressante e inútil. Excepto quando chega aos detalhes de precisão: a casta atinge o seu brilho máximo no Douro ou no Dão? E no Douro onde estão os melhores terroirs para a Touriga Nacional e onde ficam as vinhas onde essa variedade não faz a diferença? E por aí fora.