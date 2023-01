Homem pára o trânsito para ajudar coala a atravessar estrada: “Estou feliz por ele ter conseguido”

Segundo Will Thornton, o animal decidiu descer de uma árvore e atravessar a estrada. A meio do caminho parou para uns minutos para descansar.

Will Thornton estava na varanda de casa, em Queensland, na Austrália, quando viu um coala a descer de uma árvore e a atravessar calmamente a estrada movimentada de Gold Coast.

Foto Este artigo faz parte da Sextou, a newsletter do P3 com as histórias mais felizes para começares o fim-de-semana em grande. Subscreve aqui para leres mais.

“Ele estava determinado a atravessar, por isso achei melhor parar o trânsito e ajudá-lo a atravessar”, contou ao jornal britânico The Guardian.

O episódio aconteceu durante a manhã desta quinta-feira. Will desceu as escadas para ir ter com o animal, que nessa altura já tinha atravessado metade da via. Manteve uma distância de segurança para que o coala não se assustasse e começou a fazer sinal de paragem aos carros que passavam e a encorajar o animal a atravessar a estrada. A sogra Katrina Boyle filmou o momento e o vídeo já se tornou viral.

Segundo Will, o coala quase que atravessava a estrada sem precisar de ajuda, mas decidiu parar a meio da faixa central e descansar durante uns minutos. Os condutores esperaram e Will também. Acompanhou-o até ao outro lado da rua.

“Foi meio surreal. Tive que levantar as mãos para que os motoristas não pensassem que eu era maluco. Mas eles conseguiram ver que havia um coala na estrada e entenderam. Estou feliz por ele ter conseguido”, declarou.

Avistar estes animais é comum na Austrália e, segundo explicou um porta-voz do Conselho de Conservação de Queensland ao diário britânico, na época de acasalamento da espécie, como é o caso, ainda mais.

A mesma fonte sinaliza ainda que o vídeo é também um alerta para o desmatamento em Queensland que tem diminuído o habitat destes animais. O Ministério do Ambiente australiano classificou os coalas como espécie ameaçada.