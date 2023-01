Hot Clube de Portugal conhece nova morada provisória até 19 de Março

A Câmara Municipal de Lisboa comprometeu-se a encontrar uma morada provisória para a instalação do Hot Clube de Portugal (HCP) até 19 de Março, disse a presidente da instituição à Lusa, após reunião com a autarquia.

Segundo a presidente do HCP, Inês Homem Cunha, a câmara já "sinalizou" alguns espaços onde o HCP pode funcionar provisoriamente, sem adiantar onde, mas a perspectiva é que a instituição volte a abrir portas, em definitivo, no seu local histórico, na Praça da Alegria.

A Câmara Municipal de Lisboa revelou a sua preocupação com as condições de segurança do edifício onde funcionava o HCP, não tendo adiantado qual o seu futuro.

Inês Homem Cunha realçou que "a câmara se comprometeu a apoiar activamente, através da Direcção Municipal da Cultura e da Empresa de Gestão e Animação Cultural (EGEAC), nas celebrações dos 75 anos do HCP".

O mais antigo clube de jazz europeu em actividade foi fundado oficialmente a 19 de Março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e seu fundador, preencheu a ficha de sócio número um - ficha que se mantém no património da instituição.

A par do clube e da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, parte do trabalho do Hot passa também pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado pelo fundador, que morreu em 1999.

O HCP funcionou sempre na Praça da Alegria, anteriormente no n.º 39, edifício que ardeu em 2009, tendo depois passado para o n.º 48, que ficou interditado na passada quarta-feira por ordem camarária, justificada por "questões estruturais".