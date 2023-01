A “variante Kraken” chegou a Portugal. Terá o mesmo impacto do que nos EUA?

A “variante Kraken”, ou XBB.1.5, parece estar a abrandar na chegada à Europa. Os cientistas mantêm o alerta para esta subvariante do SARS-CoV-2 que poderá ser dominante no mundo nos próximos meses.

“O mundo baixou a guarda na covid-19. E a mais recente forma de domínio do vírus, a XBB.1.5, mostra que baixámos a guarda ao mesmo tempo que o vírus encontrou novas formas de nos atacar.” A descrição é de Eric Topol, médico e investigador do Instituto de Investigação Scripps (Estados Unidos), num artigo de opinião publicado no jornal The Washington Post. É um dos cientistas que consideram que a subvariante XBB.1.5, também conhecida pela alcunha de “variante Kraken”, é um alerta para a necessidade de voltarmos a centrar atenções na pandemia, face ao aumento de casos nos Estados Unidos. E na Europa, como será?