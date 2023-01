P24Extra. Do armário à rua, parte 2: os “boletins” das primeiras associações LGBT+

Esta semana, estreiam-se no P24 as reportagens especiais P24Extra com a série Do armário à rua, da autoria da jornalista Ana Cristina Pereira. A acompanhar o dossier sobre os 40 anos da descriminalização da homossexualidade, lançamos três episódios especiais partindo de três documentos e três dos muitos protagonistas desta luta.

Neste segundo episódio, ouvimos as histórias de Fabíola Cardoso sobre o despertar da luta LGBT+ nos anos 1990. Amanhã, falamos sobre os grandes desafios dos tempos que correm.

Foto Do armário à rua, parte 2: os “boletins” das primeiras associações LGBT+ P24/PÚBLICO

Do armário à rua é uma série especial do PÚBLICO da autoria de Ana Cristina Pereira, com fotografia de Miguel Manso, vídeo de Teresa Pacheco Miranda, webdesign de Alex Santos e edição áudio de Aline Flor.

Nesta série especial, recuperamos testemunhos dos pioneiros da luta LGBT+, prestamos particular atenção ao percurso das pessoas “trans”, debruçamo-nos sobre os desafios enfrentados pelos idosos e também sobre as lutas dos mais jovens. Pode ainda navegar por uma cronologia dos grandes momentos destes 40 anos de liberdade afectiva e sexual.

Este episódio foi produzido por Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor e música por Ana Marques Maia. A leitura do excerto do primeiro editorial do boletim Zona Livre foi feita por Amanda Ribeiro.

Leia os outros trabalhos da série Do armário à rua no nosso site.

