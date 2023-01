Namorado de secretária de Estado nomeado para cargo na área que ela tutela

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Protecção Civil, foi mandatária de campanha do edil responsável pela nomeação do seu namorado.

O namorado da secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, foi nomeado coordenador da Protecção Civil do Barreiro — concelho governado por um socialista que teve a governante como mandatária da candidatura autárquica do actual presidente, Costa Rosa. Mas o Ministério da Administração Interna (MAI) nega envolvimento da secretária de Estado na nomeação do namorado.

No passado dia 22 de Dezembro, Rui David Baptista Laranjeira foi nomeado coordenador da Protecção Civil do Barreiro por Frederico Costa Rosa, edil dessa autarquia. Pouco mais de um ano antes, nas eleições autárquicas de 2021, Patrícia Gaspar, namorada de Rui Laranjeira e secretária da Protecção Civil desde Março passado, havia sido mandatária da candidatura de Costa Rosa à autarquia barreirense.

O MAI rejeita qualquer envolvimento de Patrícia Gaspar na nomeação do namorado e remete o assunto para a Câmara Municipal do Barreiro, revela a revista Sábado — que avançou a notícia.

A publicação divulga ainda que Rui Laranjeira terá direito a um vencimento “equiparado ao de dirigente intermédio de 1.º grau” — algo a rondar os três mil euros líquidos. Cinco meses antes, a mesma posição era renumerada em cerca de dois mil euros, uma vez que aí era equiparada à de “dirigente intermédio de 3.º grau”.

Em Julho de 2022 — era então Hugo António coordenador da Protecção Civil – deu-se um aumento salarial do cargo, uma vez que a “coordenação da protecção civil cresceu muito”, explicou Frederico Costa Rosa durante uma reunião camarária. Passados cinco meses, Hugo António demitir-se-ia e o seu lugar ficaria vago: por uma semana, até à nomeação de Rui Laranjeira.

Segundo a notícia da Sábado — e o seu LinkedIn corrobora-o —, Rui Laranjeira era até agora director de segurança e saúde da Casa Ermelinda Freitas. Todavia, no currículo presente na missiva de nomeação — a que o PÚBLICO teve acesso — essa informação está ausente. Consta, entre outras posições, que Rui Laranjeira “exerceu funções na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil como Comandante de Permanência às Operações na sala de Operações do Comando Nacional da Emergência e Protecção Civil”.

Além disso, o documento refere que Rui Laranjeira fora Comandante dos Bombeiros de Águas de Moura entre 2005 e 2021 e que irá iniciar funções como coordenador Municipal de Protecção Civil a 16 de Janeiro.

Previamente à secretaria de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar tutelara a secretaria de Estado da Administração Interna e fora segunda comandante nacional da Protecção Civil.