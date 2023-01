“É preciso reduzir a história da escravatura à escala do indivíduo”

Lonnie G. Bunch, que dirige o Instituto Smithsonian e criou um museu para a História e a cultura afro-americanas em Washington, esteve em Lisboa para falar de escravatura. E do que é preciso lembrar.

Lonnie G. Bunch III, secretário do Instituto Smithsonian, uma das maiores organizações mundiais dedicadas à educação e à cultura, esteve em Lisboa para falar de navios negreiros naufragados e do papel que os museus devem desempenhar no debate em torno da memória da escravatura e da colonização.