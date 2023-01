Concursos para contratar médicos passam a ser feitos pelos hospitais

O concurso que está a decorrer para contratar médicos recém-especialistas foi o último de âmbito nacional para a área hospitalar. A partir do segundo trimestre desde ano, os hospitais que são entidades públicas empresariais (EPE) e Unidades Locais de Saúde vão passar a lançar concursos para contratar directamente os médicos de que necessitam, dentro do orçamento que têm disponível.

“Estamos a trabalhar no regresso a um modelo que durante décadas foi um modelo muito positivo para o SNS, que é o modelo dos concursos institucionais. Isto é, o recrutamento dos profissionais deve ser feito no âmbito da autonomia dos hospitais e das Unidades Locais de Saúde abrindo os concursos à dimensão das suas necessidades e à dimensão da disponibilidade de médicos, conforme estes vão acabando a formação da especialidade”, explicou esta quarta-feira o ministro da Saúde em declarações aos jornalistas.

Manuel Pizarro prevê que o concurso que será aberto no segundo trimestre deste ano – que corresponde à época em que mais jovens clínicos terminam a formação especializada - “será já um concurso aberto por cada uma das 43 instituições do SNS”. Este é um modelo, reforçou o ministro, que “aproxima os profissionais das unidades de saúde” e que se revelou” muito mais capaz de atrair e fixar profissionais do que o modelo do concurso nacional”.

Mas não rejeita a existência de uma combinação entre os concursos institucionais e concursos nacionais, que passam a ser pontuais, “que permita também a mobilidade” de profissionais. Os concursos nacionais também se manterão para já as especialidades de medicina geral e familiar e saúde pública, tendo em conta que os agrupamentos de centros de saúde (Aces) ainda não têm a alteração do estatuto jurídico concluída que lhes permita ter esta autonomia.

Com esta alteração, e dentro do plano orçamental que cada instituição tem definido, os hospitais não ficarão limitados a apenas dois momentos de contratação por ano, como acontece com os concursos nacionais. “Haverá naturalmente períodos de maior concentração de abertura de concursos, que correspondem ao fim do processo formativo dos jovens especialistas, mas a todos o momento os hospitais, dentro do previsto no seu Plano de Actividades e Orçamento e que tenha cobertura orçamental, poderão lançar processos concursais para admitir profissionais”, explicou. Os Planos de Actividades e Orçamento das instituições, no qual cada instituição apresentou o número de profissionais que espera contratar, serão analisados e aprovados pelos ministérios da Saúde e das Finanças.

O ministro referiu que prevêem “adoptar mecanismos que favoreçam os hospitais das zonas de menor densidade populacional, que estão mais carenciados de médicos”. Um dos mecanismos passará pelas vagas carenciadas – vagas que contemplam incentivos financeiros e não só - “que tem de ser aumentadas em número”, disse Manuel Pizarro, acrescentando que esse é um trabalho que estão a fazer “com detalhe com cada um destes hospitais”.

“Haverá um sistema mais simplificado de acesso às vagas carenciadas”, havendo alguns limites. “O limite orçamental é evidentemente um limite”, referiu. Ao todo, as instituições deverão conseguir contratar cerca de mil médicos.

Questionado sobre as dificuldades que alguns hospitais mais periféricos poderão ter na contratação de jovens médicos por não terem idoneidades formativas em várias áreas, o ministro afirmou que “tem de haver uma combinação harmoniosa de dois modelos”.

“Acredito que será possível criar - num trabalho que estamos fazer com a Ordem dos Médicos [que é a entidade que atribui idoneidades formativas] – um modelo de formação partilhada que alargue a capacidade formativa nesses hospitais de zonas com menor densidade populacional”, disse. Um modelo, “em que os médicos possam fazer uma parte da sua especialidade nesses hospitais e outra parte em hospitais da zona litoral e que isso permita que, numa idade mais jovem, futuros médicos especialistas sejam atraídos para hospitais destas zonas geográficas”.