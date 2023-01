Cabrita volta a responder por homicídio negligente no atropelamento mortal

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita vai ter de voltar a responder por homicídio negligente no caso do atropelamento mortal do trabalhador, na A6 e em Junho de 2021. Em cima da mesa voltou a estar a hipótese de o antigo governante ser julgado por este e outros crimes, depois de mais uma reviravolta do processo. A juíza de instrução ainda irá avaliar os indícios contra Eduardo Cabrita e decidir se deve ou não ser julgado.