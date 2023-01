A força dos “laços fracos”: como um contacto casual pode dar gás à tua carreira

Quando Lauren Hopkins conseguiu um emprego no departamento de assuntos estudantis da Universidade de Virgínia, em Richmond, ela achava que sabia a quem tinha de agradecer. Afinal, um amigo chegado dela era o melhor amigo do responsável pelas contratações. Tinha que ser ele, certo? Quem mais poderia ser?

Mas não foi o caso. Acontece que o “anjo misterioso” foi alguém com quem ela almoçou numa conferência há uns anos. “Foi surpreendente porque ela não me devia nada,” disse Hopkins, que se tornou directora de operações de uma fraternidade em Pittsburgh.

É a isto que os investigadores chamam “laços fracos” – e podem ser surpreendentemente cruciais para a tua carreira.

Aliás, um estudo publicado recentemente na revista Science mergulhou nos dados do LinkedIn de 20 milhões de pessoas ao longo de cinco anos e revela o quão importante são os laços fracos. Na verdade, quando se trata de mobilidade de carreira, eles são ainda mais importantes que os laços fortes.

“Nós conseguimos verificar a hipótese de que não vai ser o teu melhor amigo que te vai ajudar a arranjar um emprego, mas um amigo de um amigo ou o primo de alguém ou a pessoa que conheceste numa conferência”, sublinha Lavor Bojinov, co-autor do estudo e professor assistente na Harvard Business School.

Parece contra-intuitivo que pessoas que mal conheças sejam tão importantes na tua carreira. Então, em que ficamos?

Pensa assim: tu e o teu melhor amigo provavelmente têm o mesmo grupo, trabalham no mesmo ramo ou andaram na mesma universidade. Um círculo mais pequeno mexe-se em círculos diferentes, operam em empresas diferentes e ouvem falar de oportunidades diferentes.

“A vantagem dos laços fracos é que permitem criar uma rede de contactos mais diversificada e actuam como pontes para diferentes partes dessa rede”, disse Karthik Rajkumar, um investigador de pesquisa aplicada no LinkedIn e co-autor do estudo. “Laços fracos dão-te acesso a muito mais informação.”

Entre as resoluções de Ano Novo encontrar um emprego melhor está no topo de muitas listas. Eis como os candidatos podem aproveitar as redes de contactos para melhorar as perspectivas de carreira:

Estar aberto a laços fracos

Quando construíres a tua rede de contactos em plataformas como o LinkedIn, é normal que te queiras conectar com pessoas que conheces perfeitamente. Mas isso vai limitar o alcance da informação que estás a receber, portanto tenta ter a mente aberta sobre juntares-te a pessoas que sejam menos familiares – tal como as sugeridas pelo algoritmo do LinkedIn na secção “Pessoas que talvez conheças”, que foi a base científica do estudo.​

Sair da plataforma

As descobertas feitas pelo estudo derivam de uma rede social online, mas os mesmos princípios são válidos no mundo real. Portanto, usa momentos como conferências para cultivar laços mais fracos.

Melhor ainda, diz Bojinov, usa ligações online e offline para aumentar os dois campos: “Quando fores a uma conferência e conheceres alguém, certifica-te que adicionas essa pessoa no Twitter, LinkedIn e noutras redes sociais”, aconselha o professor de Harvard. “Quando eles fizerem posts sobre vagas de emprego, são informações novas às quais não terias acesso antes.”

Sê estratégico

Adicionar milhares de laços fracos à tua rede, mas depois não fazer nada com eles não vai ser grande ajuda, diz Amanda Augustine, especialista em carreiras para o site TopResume.

Em vez disso, pensa estrategicamente sobre os verdadeiros elos de ligação na tua rede e descobre quem te apresentou ao maior número de pessoas. Entra em contacto com essas pessoas e informa-as sobre a tua procura e objectivos de trabalho. De seguida, marca entrevistas com os novos laços fracos resultantes e a tua busca de emprego vai estar a ser cozinhada a todo o gás.

“Procura pessoas com tendência a estarem em diferentes círculos, porque são eles que são capazes de te apresentar a novos laços fracos”, afirma Augustine.

O alcance

Uma barreira para aumentar laços fracos é as pessoas terem tendência a sentirem-se desconfortáveis com isso. Se não conheceres bem alguém, pedir informações ou um favor pode parecer estranho.

Talvez, mas, como diz o ditado, o pior que pode acontecer é dizerem-te não. E podes descobrir que essas pessoas estão mais dispostas a ajudar-te do que esperavas.

“Eu estou a ultrapassar o meu medo de aborrecer as pessoas”, relata Lauren Hopkins, que procura novo emprego no campo da tecnologia educacional. “No fim de contas, se estão numa rede social, é para socializar.”