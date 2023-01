Médicos elegem novo bastonário. Nenhuma mulher se candidata

São mais de 61 mil os médicos convocados para eleger o novo bastonário para o triénio 2023-2025, que vai substituir Miguel Guimarães no cargo que o urologista do Porto ocupou ao longo de dois mandatos. As eleições para aquele que será o 16.º bastonário decorrem entre esta terça-feira e o próximo dia 19. No entanto, e apesar de esta ser, desde há vários anos, uma profissão maioritariamente feminina, nenhuma médica se candidata, cumprindo a tradição - a Ordem nunca teve uma mulher na sua liderança desde 1938, quando foi criada.