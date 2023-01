Jornal i deixa de ser diário e passa a semanário

O jornal i (ou Inevitável) deixará de ser um diário e passará a semanário, publicado às terças-feiras, de acordo com uma nota na capa da última edição.

“2023 marca o início de um novo ciclo do jornal i, cuja edição impressa passa a ser semanal, estando nas bancas todas as terças-feiras”, lê-se na capa.

A Newsplex (detida pela Alpac Capital) é dona do i e do Nascer do Sol, e passará, assim, a publicar dois semanários — um à terça-feira e outro à sexta-feira. Os dois jornais partilham ainda uma redacção, com a mesma equipa de jornalistas.

O jornal i era publicado de segunda a sexta-feira, dia em que assumia formato de fim-de-semana. No dia 5 de Janeiro, quinta-feira, foi publicada uma edição alargada, “de quinta a terça-feira”, que antecipou a passagem a semanário.

A primeira edição do i foi para as bancas em Maio de 2009. O jornal marcou a diferença pelo seu formato mais pequeno e pelo facto de ser totalmente a cores e agrafado.

Em Julho de 2022, o grupo Newsplex foi comprado pela Alpac Capital, que detém 91% do capital. Mário Ramires, até então proprietário do i e do Nascer do Sol, passou a ser responsável pela "equipa de gestão", de acordo com um comunicado dos novos donos, Pedro Vargas David e Luís Santos, em Julho de 2022, citado pelo Meios e Publicidade.