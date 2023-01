Direcção do SNS tem poder para mudar planos do Governo para as regiões

O Governo definiu as atribuições que serão transferidas ou partilhadas entre as ARS e as CCDR, mas na saúde a nova direcção executiva do SNS tem margem para fazer ajustamentos.

A saúde pode beneficiar de uma excepção no plano traçado pelo Governo para transferir ou partilhar atribuições com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Esta excepção pode ser tanto ao nível do calendário como das próprias atribuições que serão objecto de transferência ou partilha, e justifica-se pelo facto de o Serviço Nacional de Saúde ter agora uma direcção executiva, liderada por Fernando Araújo, que terá margem para ajustar o plano do executivo, avançou a ministra da Coesão Territorial ao PÚBLICO.