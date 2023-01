Crise reputacional do Governo: a caminho de uma crise social?

As notícias revelando novas situações questionáveis de membros do Governo no pós-Carla Alves, Alexandra Reis e Miguel Alves, ou a nomeação de ministros controversos, evidenciam que o critério de gestão do "Não é proibido, posso fazer?" no seriar de perfis para recrutamento de governantes, incluindo para a função de secretário de Estado-Adjunto do Primeiro-ministro, cujo último responsável é António Costa, está desfasado do tempo e modo vigentes na comunidade.