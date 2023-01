Às armas, às armas, diz ele

Não é costume ler textos contendo uma defesa tão explícita do uso da violência policial e, só por isso, o meu colega de última página ganhou a minha atenção.

Li ontem aqui o artigo do João Miguel Tavares (J.M.T.). Defendia o uso das armas por parte das polícias contra os manifestantes e invasores da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no domingo. Reli. Não encontrei margem para segundas interpretações. Estava escrito preto no branco.