Rússia à beira de conquistar Soledar, a “cidade coberta de cadáveres”

A Rússia já terá capturado a maior parte da cidade de Soledar, no Leste da Ucrânia, palco nos últimos dias de ferozes combates entre as forças ucranianas e a tropa russa, em grande parte formada por mercenários do grupo paramilitar Wagner. A confirmar-se a informação avançada esta terça-feira pelo Ministério da Defesa do Reino Unido no seu habitual relatório diário sobre a situação no terreno, a conquista da pequena cidade de mineração de sal constituirá o ganho mais substancial de Moscovo desde Agosto do ano passado, após uma série de derrotas humilhantes durante a maior do segundo semestre de 2022.

As forças russas lutam há meses para capturar a cidade vizinha de Bakhmut, a poucos quilómetros de distância de Soledar. Mas qualquer vitória terá um custo enorme, já que ambos os lados sofreram pesadas baixas em resultado de alguns dos combates mais intensos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase 11 meses. Kiev divulgou, nos últimos dias, várias fotos que mostram o que o Governo ucraniano diz ser dezenas de soldados russos mortos em campos cobertos de lama.

Moscovo diz que a captura de Bakhmut seria um passo importante para assumir o controlo total da região de Donetsk, uma das quatro províncias que anexou ilegalmente há quatro meses. Mas, na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa, o Ministério da Defesa da Rússia não mencionou Soledar ou Bakhmut.

“O eixo de Soledar por parte da Rússia é altamente provável que seja um esforço para envolver Bakhmut pelo Norte e interromper as linhas de comunicação ucranianas”, disse o Ministério da Defesa britânico no seu briefing diário.

No seu habitual discurso nocturno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a situação em Soledar era “difícil”, mas disse que os defensores ucranianos ganharam mais tempo ao conseguir manter as posições e afirmou que a Ucrânia acabará por expulsar os russos de toda a região industrial do Leste de Donbass.

“E o que quer a Rússia ganhar ali? Está tudo completamente destruído, quase não resta vida. E milhares de pessoas foram mortas, a terra perto de Soledar está coberta de cadáveres dos ocupantes”, disse Zelensky. “É a isto que se assemelha a loucura”, acrescentou.

Perto de Bakhmut, uma equipa de soldados ucranianos disparava rajadas de projécteis a partir de uma pesada arma antiaérea contra o que eles disseram ser posições terrestres russas, num campo árido pela neve.

“Estamos a fritar orcs”, disse um soldado com o “nomme de guerre” Pilot, citado pela Reuters, usando uma expressão ucraniana comum para os soldados russos.

Serhii Cherevaty, porta-voz das forças no Leste da Ucrânia, disse que os russos estão a posicionar os seus melhores elementos do grupo Wagner em Soledar, que foi atingida 86 vezes pela artilharia nas últimas 24 horas, e comparou as tácticas russas às utilizadas na I Guerra Mundial: lançar um grande número de homens na batalha terrestre, mesmo com baixas pesadas.

“Não é, certamente, uma guerra do século XXI”, comentou.

O jornalista Yuriy Butusov, a trabalhar junto à tropa ucraniana em Soledar, escreveu para o canal online New Voice que as forças russas estabeleceram controlo de fogo sobre a principal rota de abastecimento ucraniana.

“Não é um cerco completo, mas o abastecimento normal ao longo da rota é impossível, e isso é crítico para a defesa”, disse.

O grupo Wagner, uma empresa de mercenários fundada pelo aliado de Vladimir Putin, Ievgeni Prigojin, assumiu a liderança nos combates em Bakhmut, enquanto as forças militares regulares da Rússia noutras partes da linha de frente ocupam-se principalmente de posições defensivas.

Prigojin, cujos combatentes actuam também em África e no Médio Oriente, divulgou vídeos em que se mostra a si mesmo a recrutar mercenários em prisões russas com ofertas de indulto.

No sábado, o fundador do Wagner afirmou que Soledar era importante por causa da sua rede de túneis de mineração. Os Estados Unidos dizem que Prigojin pode querer o controlo pessoal dos recursos minerais da área.

“Sejamos honestos, o exército ucraniano está a lutar corajosamente por Bakhmut e Soledar”, reconheceu esta terça-feira Prigojin, citado na rede social Telegram pelo serviço de imprensa do grupo Wagner, segundo a agência francesa AFP.