Artista norte-americano Vincent Baldassano doa pinturas ao museu de Évora

Directora do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo diz que serão colocadas na futura sala de arte contemporânea do espaço.

Duas pinturas da autoria do artista norte-americano Vincent Baldassano, uma delas dedicada a uma conversa com o pintor português Joaquim Bravo, vão ser doadas pelo próprio ao museu de Évora, revelou esta terça-feira a directora do espaço museológico.

A entrega formal das obras intituladas Walk with Bravo e South Salem 2 ao acervo do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, está marcada para quarta-feira, às 16h, naquele espaço, com a presença do artista.

"Foi um processo longo. As telas já tinham sido doadas, mas ainda não tinham sido entregues, devido à pandemia de covid-19, o que acontece finalmente amanhã [quarta-feira]", realçou à agência Lusa a directora do museu de Évora, Sandra Leandro.

Segundo a responsável, esta doação resulta de "uma longa história de amizade" do artista norte-americano com os pintores portugueses Joaquim Bravo (1935-1990) e Álvaro Lapa (1939-2006), ambos nascidos em Évora.

"Vincent Baldassano veio para Portugal em 1972" e, no Algarve, conheceu os dois artistas portugueses e "ficou muito amigo deles", contou, indicando que, em 1990, o norte-americano visitou Évora juntamente com Joaquim Bravo.

Sandra Leandro disse que o artista norte-americano ficou "encantado com a cidade, e o que mais o marcou foi a conversa que teve com Joaquim Bravo", durante a visita, a qual se debruçou sobre "arte e vida".

"Ele diz que foi uma das conversas mais intensas que teve e foi algo tão forte que teve que a pôr em pintura", referiu, adiantando que essa obra, denominada Walk with Bravo, 1990, é uma das duas que será entregue ao museu.

Foto "Walk with Bravo", de 1990 cortesia museu de évora

A outra, adiantou a directora do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, intitula-se South Salem 2, 1985, e "é uma memória de uma outra viagem" realizada por Vincent Baldassano.

Considerando que as pinturas são "muito interessantes" e que vão "valorizar ainda mais o acervo de arte contemporânea do museu", a responsável realçou que vão ficar, para já, nas reservas do espaço museológico.

"Não temos ainda, mas iremos ter, no futuro, uma sala destinada à arte contemporânea", para onde está prevista a colocação destas pinturas para que fiquem "visíveis" para o público, acrescentou Sandra Leandro.

O artista e professor norte-americano Vincent Baldassano, nascido em 1943, na cidade de Oxford, nos Estados Unidos, expõe regularmente, nos EUA e na Europa. A sua pintura combina símbolos ancestrais, memórias de lugares e experiências, resultantes sobretudo das suas viagens.