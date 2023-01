Mau tempo. Circulação de comboios suspensa entre Aregos e Ermida na Linha do Douro

A circulação de comboios foi suspensa às 21h45 entre as estações de Aregos e Ermida, na Linha do Douro, devido a uma derrocada de terras ao quilómetro 78,6, disse hoje a Infraestruturas de Portugal (IP). Esta é a terceira derrocada registada hoje na Linha do Douro, em diferentes troços, em consequência da chuva intensa que se verificou na região.

Depois da intervenção das equipas de intervenção da IP, a via ferroviária reabriu em toda a extensão às 19h15, mas sofreu uma nova derrocada às 21h45, no quilómetro 78,6, entre as estações de Aregos e Ermida, concelho de Baião, distrito do Porto.

Um outro troço da linha, entre as estações de Aregos e Mosteirô, esteve suspenso entre as 15h e as 19h15, devido à queda de pedras e terras sobre a via.

Pelo mesmo motivo, verificou-se também uma suspensão da circulação de comboios das 7h25 às 17h, entre as estações de Peso da Régua (Vila Real), Tua (Bragança) e Pocinho (Guarda).

De acordo com a empresa, foi implementada uma limitação de velocidade de 30 quilómetros hora entre os quilómetros 160,100 e 160,150, no local desta derrocada, a poucos quilómetros do apeadeiro de Freixo de Numão, entre as estações do Tua e Pocinho.

A circulação de comboios na Linha do Douro já tinha estado suspensa em 30 de Dezembro e depois entre 1 e 2 de Janeiro, em diferentes troços, também devido à queda de pedras para a via.

As zonas norte e centro de Portugal continental estiveram hoje sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões de períodos com chuvas fortes justificaram o aviso laranja para os distritos de Aveiro, Braga, Viseu, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.