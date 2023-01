“Gostava muito de implementar esta ideia, mas não o vou fazer porque posso não conseguir”; “Adorava começar o meu negócio, mas e se corre mal? O que vão achar de mim?”

O medo de falhar é um medo comum que afecta muitas pessoas. Isso pode-nos impedir de perseguir os nossos objectivos e sonhos, assim como pode impedir-nos de correr riscos e tentar coisas novas.

Mas o que é o medo do fracasso e de onde ele vem? Muitas vezes, o medo do fracasso está enraizado no medo da rejeição ou no medo de não ser bom o suficiente. Podemos temer que, se tentarmos algo e falharmos, outros nos julguem ou pensem mal de nós. Também podemos ter medo de nos desapontarmos ou àqueles que nos são queridos, se não formos bem-sucedidos.

Este medo também pode ser alimentado por experiências passadas de fracasso. Se falhámos em algum momento no passado, podemos ficar mais hesitantes em tentar novamente no futuro. Podemos sentir que não temos o que é preciso para ter sucesso e podemos temer falhar novamente.

Então, como superamos ou aprendemos a viver com este medo?

Algumas estratégias que podemos utilizar:

Reconhecer e aceitar o medo : é normal que sintamos medo, é importante aprendermos a aceitar o medo de falhar como parte natural da vida;

: é normal que sintamos medo, é importante aprendermos a aceitar o medo de falhar como parte natural da vida; Reformular o nosso pensamento : não devemos ver o medo de falhar como uma coisa má, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem;

: não devemos ver o medo de falhar como uma coisa má, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem; Definir objectivos alcançáveis: é importante que as metas sejam desafiadoras, mas é tão importante que também sejam alcançáveis. Ao atingir essas metas, vamos aumentar a confiança e vamos ficar mais seguros para ultrapassar os obstáculos;

é importante que as metas sejam desafiadoras, mas é tão importante que também sejam alcançáveis. Ao atingir essas metas, vamos aumentar a confiança e vamos ficar mais seguros para ultrapassar os obstáculos; Falar com as pessoas: é essencial o apoio de amigos, familiares, terapeutas ou até um mentor. Ter alguém com quem conversar sobre os nossos medos pode ajudar-nos a sentir maior confiança e capazes de enfrentar os nossos objectivos;

é essencial o apoio de amigos, familiares, terapeutas ou até um mentor. Ter alguém com quem conversar sobre os nossos medos pode ajudar-nos a sentir maior confiança e capazes de enfrentar os nossos objectivos; Aprender com os erros: quando algo não corre como pretendido, é importante identificar o que poderia ter sido feito de diferente. Isto vai ajudar a aprender e a crescer com as experiências.

Em última análise, o medo de falhar é uma parte natural e normal da vida. É importante reconhecer e admitir esse medo, mas não devemos permitir que ele nos impeça de perseguir os nossos sonhos. Ao dar pequenos passos e focar no nosso progresso, podemos aprender a abraçar o medo de falhar e usá-lo como um motivador para alcançar os nossos objectivos.

É importante reconhecer que vamos sentir medo de falhar em certo momento. É uma parte natural da experiência humana e pode até ser um motivador útil em alguns casos. No entanto, quando o medo do fracasso se torna avassalador e nos impede de correr riscos e tentar coisas novas, isso pode se tornar um problema.

O medo de falhar não vai simplesmente desaparecer, em qualquer acção que queiramos fazer ele estará presente. Mas não deixemos que o medo derrube os nossos sonhos.